«Фламенго» начал переговоры по трансферу Вендела, его могут купить с Клаудиньо — Силва

«Фламенго» ведёт переговоры о переходе полузащитника «Зенита» Вендела. Российский клуб хочет выручить за 25-летнего футболиста € 20 млн, а также бонусы. Об этом сообщает журналист Гильерме Силва в «Твиттере».
Сообщается, что трансфер Вендела в бразильский клуб может состояться вместе с переходом ещё одного футболиста «Зенита» Клаудиньо. Красно-чёрные также ведут переговоры о его трансфере, однако они проходят сложно. Ранее появилась информация, что «Зенит» согласился на продажу Клаудиньо во «Фламенго», а теперь клубам осталось лишь договориться по цене и способу оплаты.
Вендел выступает за «Зенит» с октября 2020 года. Ранее он выразил желание сменить команду, не желая продолжать карьеру в России.
Вендел готовится к сезону за пределами России. Видеоролик:
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