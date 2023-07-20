Кирилл Набабкин рассказал, как чуть не подрался с Онопко на тренировке ЦСКА
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Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин вспомнил об эпизоде с тренировки московской команды, который возник между ним и экс-тренером армейцев Виктором Онопко.
«Однажды с Онопко закусились. Тренировались в Ватутинках, погодка ещё была такая тёпленькая. Мы играли в дыр-дыр, Онопко с нами, а Савельич ненавидит проигрывать. Мы пошли в жёсткий стык, потом прикрикнули друг на друга, и понеслось. Нас разнимали? Ну, движения были, да (смеётся). Савельич всегда заводится, отдаётся до конца, а ты смотришь на него и сам заводишься. Онопко хоть сейчас заявляй в любую команду РПЛ ― третьим центральным точно не испортит», — сказал Набабкин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
36-летний Кирилл Набабкин выступает за ЦСКА с 2009 года.
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