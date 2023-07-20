Набабкин: не хватало денег на машину, пошёл к Гинеру: «Евгений Леннорович, поможете?»

Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин вспомнил эпизод, когда он обратился к президенту команды Евгению Гинеру с просьбой помочь с деньгами на машину.

«По бизнесу за советами к Гинеру не обращался. Но помню момент ― захотел купить машину, а денег не хватало. Обратился к Гинеру: «Евгений Леннорович, поможете?» Он согласился, в счёт будущей зарплаты мне выплатили деньги, чтобы я смог купить машину.

В чём сила Гинера? В том, что создаёт семью. Он для нас как второй отец. Гинер всегда старается помогать. Помню, в сложные моменты приезжал на базу, собирал команду, мог рассказать жизненные анекдоты. Но их нельзя публиковать в интервью. То, что [происходит] в команде, должно оставаться в команде», — сказал Набабкин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.