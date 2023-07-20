«Аль-Наср» намерен убедить Муссу Диаби переехать в Саудовскую Аравию

«Аль-Наср» сделал улучшенное предложение Муссе Диаби, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации Романо, клуб из Саудовской Аравии предложил игроку более финансово выгодный контракт. Команда по-прежнему намерена убедить игрока переехать в чемпионат Саудовской Аравии.
Ранее стало известно, что клуб английской Премьер-лиги «Астон Вилла» достиг принципиального соглашения с леверкузенским «Байером» о переходе французского нападающего Муссы Диаби. Трансфер оценивается в € 50 млн, включая бонусы. Об этом сообщает RMC Sport.
В прошедшем сезоне на счету Диаби 48 матчей за «Байер» во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и 11 результативными передачами. Контракт игрока с леверкузенским клубом действует до конца июня 2025 года.
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