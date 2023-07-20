Агент форварда «Локо» Раконьяца: Марко уйдёт в новую аренду или будет продан
Поделиться
Игор Глушевич, агент нападающего «Локомотива» Марко Раконьяца, рассказал о будущем своего клиента.
«Раконьяц уйдёт в новую аренду или будет продан», — приводит слова Глушевича «РБ Спорт».
23-летний Раконьяц стал игроком «Локомотива» летом 2022 года. За команду он успел провести 15 матчей и отдать одну результативную передачу. Вторую часть сезона черногорский футболист провёл на правах аренды за «Црвену Звезду», где в 17 встречах отличился пять раз и отдал две голевые передачи. Его аренда в сербскую команду не была продлена.
«Локомотив» в минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги занял восьмое место, команду тренирует Михаил Галактионов. Новый сезон чемпионата России начнётся для железнодорожников домашней встречей с «Рубином» 22 июля.
Комментарии
- 20 июля 2023
-
10:35
-
10:33
-
10:24
-
10:18
-
10:14
-
10:11
-
10:10
-
10:03
-
09:54
-
09:52
-
09:47
-
09:43
-
09:36
-
09:34
-
09:25
-
09:25
-
09:15
-
09:08
-
09:07
-
09:01
-
09:00
-
08:51
-
08:50
-
08:46
-
08:30
-
08:24
-
08:20
-
08:10
-
08:09
-
07:54
-
07:45
-
07:39
-
07:15
-
07:05
-
06:38
Партнерский контент