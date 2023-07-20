Агент форварда «Локо» Раконьяца: Марко уйдёт в новую аренду или будет продан

Игор Глушевич, агент нападающего «Локомотива» Марко Раконьяца, рассказал о будущем своего клиента.

«Раконьяц уйдёт в новую аренду или будет продан», — приводит слова Глушевича «РБ Спорт».

23-летний Раконьяц стал игроком «Локомотива» летом 2022 года. За команду он успел провести 15 матчей и отдать одну результативную передачу. Вторую часть сезона черногорский футболист провёл на правах аренды за «Црвену Звезду», где в 17 встречах отличился пять раз и отдал две голевые передачи. Его аренда в сербскую команду не была продлена.

«Локомотив» в минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги занял восьмое место, команду тренирует Михаил Галактионов. Новый сезон чемпионата России начнётся для железнодорожников домашней встречей с «Рубином» 22 июля.