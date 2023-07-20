Александр Митрович сказал своим родственникам, что больше не будет играть за «Фулхэм»

Нападающий «Фулхэма» Александр Митрович сообщил своим родственникам, что больше не собирается играть за эту лондонскую команду. Об этом сообщает «твиттер» Football Daily.

По информации источника, причиной такого решения сербского форварда послужила цена, требуемая «Фулхэмом» за футболиста. Лондонцы хотят выручить с продажи Митровича около € 60 млн. Игрок раздражён тем, что из-за этого не перешёл в саудовский «Аль-Хиляль», от которого было уже два предложения.

28-летний Митрович сыграл за «Фулхэм» 28 матчей в прошлом сезоне, отметившись в них 15 забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Контракт сербского нападающего с клубом рассчитан до июня 2026 года. Transfermarkt оценивает Митровича в € 28 млн.

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