«Фулхэм» сделал предложение «Аяксу» по трансферу Кэлвина Бейсси

Английский «Фулхэм» сделал первоначальное предложение амстердамскому «Аяксу» по трансферу 23-летнего нигерийского защитника Кэлвина Бейсси, сообщает The Athletic.

По информации источника, лондонский клуб предложил за защитника «Аякса» £ 15 млн (€ 17,4 млн). Амстердамцы пока не ответили на это предложение.