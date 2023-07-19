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«Фулхэм» сделал предложение «Аяксу» по трансферу Кэлвина Бейсси

«Фулхэм» сделал предложение «Аяксу» по трансферу Кэлвина Бейсси
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Английский «Фулхэм» сделал первоначальное предложение амстердамскому «Аяксу» по трансферу 23-летнего нигерийского защитника Кэлвина Бейсси, сообщает The Athletic.

По информации источника, лондонский клуб предложил за защитника «Аякса» £ 15 млн (€ 17,4 млн). Амстердамцы пока не ответили на это предложение.

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