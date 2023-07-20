Раскрыта личность мужчины, устроившего стрельбу у отеля футболисток на чемпионате мира

Стала известна личность стрелка, сегодня утром убившего двух человек в центральном деловом районе Окленда в Новой Зеландии, рядом с отелем футболисток сборных Норвегии и некоторых других стран. Это 24-летний Мату Танги Матуа Рид, сообщает Stuff.co.nz.
По информации источника, Рид ранее был осуждён по обвинению в домашнем насилии. Также ему ранее требовалось пройти курс управления гневом из-за диагноза «Пограничное расстройство личности». После сегодняшнего нападения он был убит.
Фото: Социальные сети
Ранее сообщалось, что ФИФА не будет отменять турнир, несмотря на стрельбу.
Напомним, в матче 1-го тура чемпионата мира сборная Норвегии встретится с Новой Зеландией. Матч состоится сегодня, 20 июля, и начнётся в 10:00 мск.
Женский чемпионат мира — 2023 пройдёт с 20 июля по 20 августа. Действующим победителем турнира является национальная команда США.
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