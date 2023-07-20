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«Гавр» выиграл первый трофей после перехода Кузяева

«Гавр» выиграл первый трофей после перехода Кузяева
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Французский «Гавр» завоевал первый трофей после объявления о переходе в команду российского полузащитника Далера Кузяева, сообщает пресс-служба клуба.

19 июля «Гавр» встретился с «Каном» в рамках подготовки к следующему сезону. Игра носила принципиальный характер — победитель становился обладателем Кубка Нормандии. Встреча закончилась победой новой команды Кузяева — 3:1. Отметим, что сам россиянин в этом матче участия не принимал. Кузяев ещё не дебютировал в составе «Гавра».

Последний раз до этого года матч за Кубок Нормандии проводился в 2019 году, однако в последующих сезонах розыгрыш символического трофея не проводился из-за пандемии коронавируса.

Следующий матч у «Гавра» пройдёт 21 июля. Команда Кузяева сыграет с «ПСЖ».

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