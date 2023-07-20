В Бразилии предположили, почему местным клубам тяжело торговаться с «Зенитом»

Обозреватель бразильского издания UOL Рафаэль Рейс в своей колонке попытался ответить на вопрос, почему клубам из Бразилии тяжело торговаться с санкт-петербургским «Зенитом» в ходе переговоров о переходе полузащитников Клаудиньо и Вендела.

«Поддерживаемый гигантской компанией «Газпром» «Зенит» является клубом, располагающимся на вершине «пищевой цепочки» в России. Это значит, что именно туда стремятся большинство игроков местного чемпионата и что петербуржцы обычно не отдают своих футболистов командам-соперницам.

Но в отличие от Бразилии, где «Фламенго» и «Палмейрас» также пользуются этим статусом, в российском футболе редко продают топ-игроков за рубеж. Одна из причин — техническая сторона. А во-вторых, в таких командах, как «Зенит», платят много денег своим звёздам.

За последние пять лет петербургский клуб тратил на покупки больше, чем зарабатывал на продаже своих футболистов. Это означает, что «Зениту» не нужно распродавать своих звёзд, чтобы оплачивать счета и расширять свой инвестиционный потенциал», — написал Рейс.

Также журналист отметил, что переход Клаудиньо и Вендела в бразильские клубы осложняет ситуация на Украине, из-за которой «Зенит» не хотел бы отпускать своих лидеров, так как вряд ли сможет найти им замену в европейских клубах.