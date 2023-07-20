Погребняк: если Малком уйдёт, это потеря не только для «Зенита», но и для всего чемпионата

Бывший форвард «Зенита» Павел Погребняк прокомментировал возможный уход нападающего Малкома из стана сине-бело-голубых.

«Если Малком всё же уйдёт, то это потеря не только для питерского клуба, но и для всего чемпионата. Таких легионеров раз-два и обчёлся. Я бы очень не хотел, чтобы Малком покинул Премьер-Лигу. Но все понимают, какой это соблазн для игрока — зарабатывать € 18–20 млн в год. Футболиста здесь винить нельзя, ведь он может обеспечить себя на долгие годы вперёд.

Что касается нашего первенства, то ещё раз повторю: без Малкома будет плохо всем, «Зениту» в особенности. Тем более под вопросом будущее бразильцев Вендела и Клаудиньо. И всё же думаю, руководство в курсе всех этих потенциальных трансферов и найдёт достойную замену, хотя таких исполнителей найти непросто», — приводит слова Погребняка «Российская газета».