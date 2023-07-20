Червиченко: если Малком и Вендел уйдут, интересно посмотреть на тренерский талант Семака

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о возможном уходе из «Зенита» полузащитников Малкома и Вендела.
«Малком — футболист хороший, креативный. У нас, наверное, таких нет. Но это не звезда, которая заменяет полкоманды. Это не топовый лидер и боевая мощь, которая в одиночку может решить исход матча, а вдолгую — и чемпионата. Малком очень хороший, качественный игрок, но не незаменимый. Поэтому думаю, что без Малкома и Вендела «Зенит» доедет.
В матче за Суперкубок «Зенит» выглядел бледновато. Если сейчас Вендел и Малком уйдут, то будет интересно посмотреть на тренерский талант Семака, как он в такой ситуации будет. А то все говорят, что он слишком хороший, и ещё куча эпитетов тренеру. Мне кажется, что качественный тренер проявляется не когда у тебя всё хорошо, а когда у тебя всё плохо. Когда именно за счёт твоих решений идёт какая-то перестройка команды на поле, или вообще стратегическая модель меняется на полсезона-сезон. Когда ты именно как тренер побеждаешь. Потому что если иметь пять-шесть игроков уровня Малкома, то многие бы тренеры справились с задачей выиграть чемпионат. Мне кажется, если уйдут Малком и Вендел, то будет как раз хорошо и интересно посмотреть. Но повторюсь: думаю, что даже без этих двоих «Зенит» всё равно сильнее всех», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 20 июля 2023
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