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Глава «Пюника»: посольства Литвы и Польши принципиально не ставят визы российским игрокам

Глава «Пюника»: посольства Литвы и Польши принципиально не ставят визы российским игрокам
Флаг России
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Президент «Пюника» Артур Согомонян прокомментировал проблему команды с визами для российских игроков.

«У нас и в прошлом году была такая проблема, в игре с вильнюсским «Жальгирисом». В этом году история повторилась с Эстонией, и ещё неизвестно, что будет со Швецией (в случае выхода в следующий раунд Лиги конференций «Пюник» сыграет с «Кальмаром». — Прим. «Чемпионата»). Эстонскую визу в Армении выдаёт посольство Литвы, а шведскую — посольство Польши. И те, и другие принципиально не ставят визы россиянам, утверждая, что это их государственная политика. Как нам сказали в польском консульстве, даже если мы получим для футболиста визу через какую-то другую страну и приедем к ним на игру, там её вполне могут аннулировать, а игрока — депортировать. Это уже перебор, который начинает разрушать всё, причём даже за пределами России. Мы ведь не можем скрыть, что это гражданин РФ. Он по всем документам проходит как россиянин. Естественно, мы не готовы идти на такие риски. В армянском чемпионате есть клубы, где намного больше российских легионеров, и они могут столкнуться с ещё более серьёзными трудностями», — сказал Согомонян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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