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«Аль-Наср» предложил «Байеру» € 43 млн за Диаби. «Астон Вилла» тоже претендует на игрока

«Аль-Наср» предложил «Байеру» € 43 млн за Диаби. «Астон Вилла» тоже претендует на игрока
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Саудовский «Аль-Наср» направил официальное предложение о приобретении нападающего «Байера» Муссы Диаби, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По данным источника, стороны в настоящий момент обсуждают структуру выплат по трансферу. Отмечается, что «Астон Вилла» ещё не вышла из гонки за игрока и надеется, что Мусса сделает выбор в их пользу.

Напомним, ранее сообщалось, что бирмингемцы достигли принципиального соглашения с леверкузенским «Байером» о переходе французского нападающего, в то время как «Аль-Наср» предлагал Диаби более выгодный с финансовой точки зрения контракт.

В прошедшем сезоне на счету Диаби 48 матчей за «Байер» во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и 11 результативными передачами. Контракт игрока с леверкузенским клубом действует до конца июня 2025 года.

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