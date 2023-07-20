Анчелотти: Мбаппе? Не обсуждаю игроков других клубов

Главный тренер «Реала» Мадрид Карло Анчелотти высказался о нападающем «ПСЖ» Килиане Мбаппе.
«Мбаппе? Я никогда не говорил об игроках, которых нет в «Реале». Могу поговорить о Джуде Беллингеме, Арде Гюлере, Франсиско Гарсии или о Браиме Диасе, вернувшимся из «Милана». А говорить об игроках, которых здесь нет, неправильно», — приводит слова Анчелотти инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».
Напомним, ранее появилась информация, что «Реал» хочет переманить Килиана Мбаппе этим летом. Сообщалось также, что сам французский форвард намерен провести следующий сезон в «ПСЖ», а затем покинуть французский клуб на правах свободного агента.
Килиан Мбаппе стал игроком парижан летом 2017 года, перейдя в «ПСЖ» из «Монако». В минувшем сезоне нападающий забил 41 гол и отдал 10 результативных передач в 43 матчах. С «ПСЖ» Мбаппе пять раз побеждал в чемпионате Франции и трижды выигрывал Кубок страны.
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