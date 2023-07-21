Кривцов: «Краснодар» без легионеров обыграл и «Спартак», и ЦСКА

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов высказался об отъезде легионеров из клуба.

«Когда я пришёл, в центре играли Сперцян, Крыховяк, Олссон. Плюс Черников и я — получается, впятером конкурировали за места в старте. А когда иностранцы уехали, некому оказалось играть. Остались только молодые. И всё равно выступили неплохо — четвёртое место заняли. В первом же матче без легионеров обыграли «Спартак» на выезде — 2:1. Потом — ЦСКА дома — 1:0. Для нас эти победы были значимыми, а для руководства, Сергея Николаевича — по-своему показательными. Они увидели, что и свои молодые пацаны могут обходиться без помощи иностранцев», — сказал Кривцов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

В прошлом сезоне Кривцов провёл за «Краснодар» 20 матчей в РПЛ, в которых забил шесть голов и сделал три результативные передачи.

Полное интервью с Кривцовым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.