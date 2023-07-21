Филиппины — Швейцария: стартовые составы команд на матч женского ЧМ-2023

В пятницу, 21 июля, на женском чемпионате мира по футболу состоится матч группы А. На стадионе «Форсайт Барр — Отаго» в Данидине (Новая Зеландия) встретятся сборные Филиппин и Швейцарии. Стартовый свисток арбитра будет дан в 8:00 мск.
Стартовые составы команд:
Филиппины: Макдэниел, Коварт, Лонг, Харрисон, Баркер, Савики, Бёрд, Кесада, Эггесвик, Болден, Гийу.
Швейцария: Тальман, Штирли, Мариц, Бюлер, Айгбогун, Ройтелер, Соу, Валти, Пиубель, Црногорчевич, Бахманн.
Чемпионат мира по футболу среди женщин пройдёт с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим победителем чемпионата мира является сборная США, которая также является самой титулованной командой в истории турнира. У США четыре победы на чемпионатах мира, у Германии — две, у Норвегии и Японии — по одной.
- 21 июля 2023
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