Швейцария уверенно обыграла Филиппины в матче женского чемпионата мира по футболу
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Сегодня, 21 июля, на женском чемпионате мира по футболу состоялся матч группы А. На стадионе «Форсайт Барр — Отаго» в Данидине (Новая Зеландия) встретились сборные Швейцарии и Филиппин. Матч закончился уверенной победой европейцев со счётом 2:0.
На 45-й минуте счёт в матче 1-го тура группы А открыла национальная команда Швейцарии. Гол забила Рамона Бахманн с пенальти. На 65-й минуте второй мяч в ворота соперника отправила Сераина Пьюбель.
Чемпионат мира по футболу среди женщин проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим победителем чемпионата мира является сборная США, которая также является самой титулованной командой в истории турнира. У США четыре победы на чемпионатах мира.
ЧМ-2023 (ж). Группа A. 1-й тур
21 июля 2023, пятница. 08:00 МСК
Филиппины (ж)
Окончен
0 : 2
Швейцария (ж)
0:1 Бахманн – 45' 0:2 Piubel – 64'
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