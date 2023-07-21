Швейцария уверенно обыграла Филиппины в матче женского чемпионата мира по футболу

Сегодня, 21 июля, на женском чемпионате мира по футболу состоялся матч группы А. На стадионе «Форсайт Барр — Отаго» в Данидине (Новая Зеландия) встретились сборные Швейцарии и Филиппин. Матч закончился уверенной победой европейцев со счётом 2:0.

На 45-й минуте счёт в матче 1-го тура группы А открыла национальная команда Швейцарии. Гол забила Рамона Бахманн с пенальти. На 65-й минуте второй мяч в ворота соперника отправила Сераина Пьюбель.

Чемпионат мира по футболу среди женщин проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим победителем чемпионата мира является сборная США, которая также является самой титулованной командой в истории турнира. У США четыре победы на чемпионатах мира.