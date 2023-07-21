Нападающая Швейцарии Бахманн приблизилась к уникальному достижению Шакири

Нападающая сборной Швейцарии Рамона Бахманн отметилась забитым мячом в матче женского чемпионата мира 2023 года в Новой Зеландии. Форвард поразила ворота команды Филиппин в проходящей в эти минуты игре (1:0, идёт второй тайм). Благодаря этому голу Бахманн стала второй швейцарской спортсменкой в истории, отметившейся забитыми мячами на четырёх футбольных крупных турнирах сборных. Об этом сообщает «твиттер» OptaFranz.

Отметим, что другим спортсменом, забившим за сборную Швейцарии на более чем четырёх различных первенствах, является полузащитник мужской швейцарской национальной команды Шердан Шакири, сделавший это на пяти турнирах.

Швейцарии на групповом этапе чемпионата мира предстоит сыграть с Норвегией и Новой Зеландией.