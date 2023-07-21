Дьяков: для Лички важно начать с победы в «Динамо» — порадовать болельщиков и руководство

Бывший футболист Виталий Дьяков поделился ожиданиями от первого матча РПЛ между московским «Динамо» и «Краснодаром», который состоится сегодня и начнётся в 19:00 мск.

«Сложно спрогнозировать результат матча «Динамо» — «Краснодар», потому что мы не знаем, как команды провели сборы. На предсезонные матчи обращать внимание не стоит. Первый тур более-менее непредсказуем. Но будет интересно посмотреть на «Динамо» и состав, который выберет Личка.

Для тренеров всегда важно хорошо начать в новом клубе. Это касается и Марцела Лички. В первом матче хочется порадовать болельщиков и руководство — показать, что они не ошиблись в выборе тренера. Победа над «Краснодаром» даст эмоциональный подъём, который можно будет наращивать. От старта сезона многое зависит», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.