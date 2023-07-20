Экс-игрок «Динамо» — о Личке: это специфическая команда, его будут ежедневно прессовать

Бывший нападающий «Динамо» Мартин Якубко высказался о назначении Марцела Лички на пост главного тренера московской команды.
«Надо дать Марцелу время и посмотреть, справится ли он с командой, у которой совсем другие задачи, нежели выживать в Премьер-Лиге. Надо понимать, что в «Динамо» совсем другая работа, там огромное давление со всех сторон, я там был и видел это. Там очень тяжело работать. «Динамо» — специфическая команда, Марцела будут прессовать каждый день. Буду наблюдать за тем, как он справится», — приводит слова Якубко «РБ Спорт».
Напомним, Личка возглавил «Динамо» после окончания предыдущего сезона. Бело-голубые завершили сезон-2022/2023 Российской Премьер-Лиги на девятом месте в турнирной таблице. Команда набрала 45 очков в 30 матчах. Марцел Личка в предыдущем сезоне возглавлял «Оренбург». Под его руководством команда стала седьмой в чемпионате России, заработав 46 очков.
- 20 июля 2023
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