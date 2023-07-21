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Синицын: вратарская позиция — самая сильная в российском футболе, Акинфеев — номер один

Синицын: вратарская позиция — самая сильная в российском футболе, Акинфеев — номер один
Игорь Акинфеев
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Бывший вратарь «Краснодара» Андрей Синицын назвал самую сильную позицию в командах РПЛ.

«Вратарская позиция – самая сильная в российском футболе. Средний уровень в Премьер-Лиге довольно высокий, в каждой команде есть конкуренция. Всегда были звёздные полевые игроки, но средний уровень вратарей – очень высокий.

Акинфеев столько лет показывает класс, для меня он номер один. Миша Кержаков – стабильный вратарь, долгое время ему не доверяли, постоянно искали кого-то лучше, но в итоге играет он. Ещё есть Лантратов, Песьяков, Сафонов, Агкацев», — приводит слова Синицына Metaratings.

Сегодня, 21 июля, состоится матч открытия РПЛ нового сезона. В нём встретятся московское «Динамо» и «Краснодар». Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена» и начнётся в 19:00 мск.

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