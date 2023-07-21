Экс-вратарь «Краснодара» Синицын: мастерство Сафонова никуда не делось

Бывший вратарь «Краснодара» Андрей Синицын высказался о том, кто должен быть основным голкипером команды в следующем сезоне.

«Радует то, что в команде есть два молодых классных вратаря. Это идёт на пользу и команде, и всему чемпионату. Может вырасти еще один человек под сборную, потому что Стас Агкацев показывает классную игру. И у Моти Сафонова стимул не сбавлять обороты, чтобы быть в обойме постоянно. Они два хороших парня.

Всё делают на пользу команде, отодвигая свои личные амбиции. Сезон покажет, кто достоин быть в старте. Нужно понимать, кто в каком состоянии – физическом и ментальном. Мне кажется, начнет всё-таки Сафонов, а дальше – как пойдёт. Если он справился с теми факторами, которые ему мешали, то всё будет хорошо. А мастерство никуда не делось», – приводит слова Синицына Metaratings.