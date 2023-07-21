Экс-вратарь «Краснодара» Синицын: мастерство Сафонова никуда не делось

Бывший вратарь «Краснодара» Андрей Синицын высказался о том, кто должен быть основным голкипером команды в следующем сезоне.
«Радует то, что в команде есть два молодых классных вратаря. Это идёт на пользу и команде, и всему чемпионату. Может вырасти еще один человек под сборную, потому что Стас Агкацев показывает классную игру. И у Моти Сафонова стимул не сбавлять обороты, чтобы быть в обойме постоянно. Они два хороших парня.
Всё делают на пользу команде, отодвигая свои личные амбиции. Сезон покажет, кто достоин быть в старте. Нужно понимать, кто в каком состоянии – физическом и ментальном. Мне кажется, начнет всё-таки Сафонов, а дальше – как пойдёт. Если он справился с теми факторами, которые ему мешали, то всё будет хорошо. А мастерство никуда не делось», – приводит слова Синицына Metaratings.
- 21 июля 2023
-
00:27
-
00:19
-
00:04
- 20 июля 2023
-
23:58
-
23:58
-
23:47
-
23:46
-
23:46
-
23:27
-
23:26
-
23:18
-
23:12
-
23:06
-
23:01
-
22:54
-
22:50
-
22:42
-
22:38
-
22:30
-
22:27
-
22:26
-
22:08
-
22:01
-
21:51
-
21:48
-
21:40
-
21:26
-
21:24
-
21:18
-
21:11
-
21:01
-
20:55
-
20:54
-
20:47
-
20:45