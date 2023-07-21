Футболистка «Зенита» Кики — на ЧМ-2023: когда увидели гол кореянки, подумали: «Вот, блин»

Нападающая сборной Гаити и петербургского «Зенита» Кики рассказала о сборах перед чемпионатом мира и прокомментировала гол корейской футболистки, ставший популярным в соцсетях.

«Наши сборы с командой Гаити начались в Швейцарии, мы тренировались две недели в горах. Потом поехали в Южную Корею и провели там неделю. Играли против корейской сборной. Гол Чан Сель Ки из нашего матча разлетелся по соцсетям. Когда пошёл удар издали, мы до последнего надеялись, что наш вратарь успеет к мячу. Но мяч залетел в ворота, и мы подумали: «Вот, блин, это обидно». Потому что мы вели в счёте, а к концовке пропустили два мяча, один из них – с пенальти. Но в целом мы довольны игрой нашей команды», — сказала Кики в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ульяной Лукьянченко.

Напомним, ранее футболистка сборной Кореи Чан Сель Ки во время товарищеского матча со сборной Гаити (2:1) забила один из мячей своей команды мощным дальним ударом. Селги, вероятно, не ожидала такого развития событий и мило засмущалась после забитого мяча. Ролик стал вирусным в социальных сетях.

Чемпионат мира по футболу среди женских команд — 2023 проходит в Австралии и Новой Зеландии с 20 июля по 20 августа. Сборная Гаити попала в группу D, где сыграет с национальными командами Китая, Дании и Англии. Две команды из каждой группы выйдут в 1/8 финала. Действующим чемпионом мира среди женщин является сборная США.