Видео: милая реакция корейской футболистки на свой сумасшедший гол дальним ударом

Футболистка сборной Кореи Джанг Селги во время товарищеского матча со сборной Гаити (2:1) забила один из мячей своей команды мощным дальним ударом. Селги, вероятно, не ожидала такого развития событий и мило засмущалась после забитого мяча. Ролик стал вирусным в социальных сетях.
Кореянка мило отреагировала на собственный гол-красавец. Видеоролик:
Отметим, что на предстоящем чемпионате мира сборная Южной Кореи попала в одну группу с Германией, Марокко и Колумбией. 25 июля турнир начнётся для команды матчем с колумбийцами, затем Южной Корее предстоит сыграть с Марокко (30 июля) и Германией (3 августа).
Чемпионат мира пройдёт в Австралии и Новой Зеландии с 20 июля по 20 августа. Действующим чемпионом мира является сборная США, являющаяся самой титулованной командой (четыре победы на ЧМ).
- 18 июля 2023
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