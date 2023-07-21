Кузяев дебютировал за «Гавр» в контрольном матче с «ПСЖ», его команда уступила

Завершился контрольный матч, в котором встречались французские «Пари Сен-Жермен» и «Гавр». Команды играли на стадионе «Кампус «ПСЖ» в Париже (Франция). «ПСЖ» одержал победу со счётом 2:0.

Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев появился на поле после перерыва и провёл весь второй тайм. В составе парижан забитыми мячами отметились нападающие Уго Экитике и Килиан Мбаппе.

30-летний Далер Кузяев перешёл в «Гавр» в июле 2023 года в статусе свободного агента. Предыдущим клубом футболиста был санкт-петербургский «Зенит». Контракт российского полузащитника с французским клубом рассчитан до лета 2025 года.

Напомним, «Гавр» поднялся в Лигу 1 по итогам прошлого сезона, а «ПСЖ» стал чемпионом Франции.