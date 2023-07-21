В «Динамо» пообещали скорые трансферы на вход

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал, стоит ли ждать трансферов в стан московской команды в ближайшее время.
«Стоит ждать трансферов в «Динамо» в ближайшее время? Посмотрим сколько. Я не хочу сейчас разбрасываться обещаниями, но есть нацеленность на усиление», — передает слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.
Напомним, ранее сообщалось, что «Динамо» сделало «Атлетико Минейро» предложение в размере € 5 млн по Рубенсу. Говорилось, что в прошлом году московская команда уже общалась с «Атлетико» по поводу трансфера бразильского футболиста. Помимо этого, также были слухи об интересе бело-голубых к полузащитнику ЦСКА Хорхе Карраскалю. Также сообщалось, что «Динамо» заинтересовано в приобретении вратаря «Сочи» Дениса Адамова.
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