В «Динамо» пообещали скорые трансферы на вход

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал, стоит ли ждать трансферов в стан московской команды в ближайшее время.

«Стоит ждать трансферов в «Динамо» в ближайшее время? Посмотрим сколько. Я не хочу сейчас разбрасываться обещаниями, но есть нацеленность на усиление», — передает слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, ранее сообщалось, что «Динамо» сделало «Атлетико Минейро» предложение в размере € 5 млн по Рубенсу. Говорилось, что в прошлом году московская команда уже общалась с «Атлетико» по поводу трансфера бразильского футболиста. Помимо этого, также были слухи об интересе бело-голубых к полузащитнику ЦСКА Хорхе Карраскалю. Также сообщалось, что «Динамо» заинтересовано в приобретении вратаря «Сочи» Дениса Адамова.