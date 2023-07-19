«Динамо» заинтересовано в приобретении вратаря «Сочи» Дениса Адамова. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Помимо «Динамо», интерес к вратарю проявляет «Зенит», о чём ранее сообщал журналист Иван Карпов, но московский клуб хочет попытаться перехватить голкипера.

25-летний Адамов выступает за сочинскую команду с февраля 2021 года, он является воспитанником «Краснодара». В минувшем сезоне вратарь принял участие в 21 матче, пропустил 39 голов и дважды сыграл «на ноль». Соглашение между сторонами истекает летом 2024 года (данные Transfermarkt).

Минувший сезон «Сочи» закончил на 10-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Главным тренером сочинской команды является Дмитрий Хохлов.