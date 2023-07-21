Сафонов: многим поражение в Кубке далось тяжело. Мы грезили этим трофеем
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Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов рассказал о том, как команда пережила поражение в матче Суперфинала Фонбет Кубка России с ЦСКА.
«Был отпуск. Основной нашей задачей в этом отпуске было отпустить ту ситуацию, которая была. Многим это поражение далось очень тяжело.
Все грезили этим кубком, первым трофеем. Многие воспитанники жили весь сезон, вторую часть с мыслью о том, что мы можем взять трофей и нам это по силам. Естественно, было тяжело, но, когда команда приехала, все ситуацию отпустили и просто готовились к новому сезону», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.
Напомним, в матче Суперфинала Кубка России ЦСКА переиграл «Краснодар» в серии послематчевых пенальти.
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