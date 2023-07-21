Сафонов: нам всё время что-то мешало поднять трофей — карантины, ещё что-то

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов рассказал о целях на сезон и амбициях клуба после матча с «Динамо».
«У нас задача поднять трофей есть каждый сезон. Все хотят: и футболисты, и руководство, и тренеры. Но нам всё время что-то мешало. То карантины, то ещё что-то. По нам это сильно било. Не было какой-то стабильности, поэтому лично я жду от этого сезона стабильности состава и результата. Мы над этим работаем», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.
Напомним, сегодня, 21 июля, состоялся матч 1-го тура РПЛ, в котором встречались московское «Динамо» и «Краснодар». Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве, финальный свисток зафиксировал счёт 3:1 в пользу южан.
В составе «Краснодара» отличились Джон Кордоба, Александр Черников и Жоау Батчи. За «Динамо» забитым мячом отметился Фёдор Смолов.
- 21 июля 2023
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