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Лионель Месси прокомментировал дебютный гол за «Интер Майами»

Лионель Месси прокомментировал дебютный гол за «Интер Майами»
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Сегодня, 22 июля, на стадионе «Интер Майами» в Форт-Лодердейл (США) прошёл матч 1-го тура Кубка лиг MLS + MX. Встречались соперники по группе Юг 3 — «Интер Майами» и «Крус-Асуль». Финальный свисток Эктора Мартинеса зафиксировал победу «Интер Майами» со счётом 2:1. Победу «Интеру» на 90+4-й минуте принёс аргентинский нападающий Лионель Месси, реализовавший штрафной удар.

После окончания встречи аргентинец прокомментировал дебютный мяч и победу своего клуба. «Поехали!!! Для меня и для всей команды очень важно было начать с победы. Мы продолжаем», — написал нападающий в одной из социальных сетей.

Напомним, счёт в матче на 44-й минуте открыли футболисты «Интера»: с передачи Робби Робинсона отличился Роберт Тэйлор. Представители мексиканской команды сравняли счёт в середине второго тайма: с паса Хесуса Дуэньса голом отметился Уриэль Антуна.

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