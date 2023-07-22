«Ростов» не может заявить новичков к матчу с «Факелом» из-за запрета ФИФА

Новички «Ростова» могут не быть заявлены до матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Факелом». Об этом сообщил «РБ Спорт».
В летнее трансферное окно состав «Ростова» пополнили россияне Роман Акбашев и Алексей Ионов, а также иранец Мохаммад Мохеби. Все они отсутствуют в заявке команды на официальном сайте Российской Премьер-Лиги. Отмечается, что это связано с запретом на регистрацию новых игроков, наложенным ФИФА.
«Ростов» встретится с «Факелом» в воскресенье, 23 июля. Матч пройдёт на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Начало игры — в 20:00 по московскому времени.
В прошлом сезоне чемпионата «Ростов» занял четвёртое место в турнирной таблице. «Факел» финишировал на 14-й строчке. Воронежцы в стыковых матчах оказались сильнее «Енисея» — 3:0 по сумме двух матчей.
- 22 июля 2023
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