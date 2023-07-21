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Трансферы РПЛ, лето-2023: «Зенит», «Спартак», «Локомотив», ЦСКА, «Динамо», «Краснодар», «Ростов», «Факел», «Балтика»

Как клубы РПЛ изменились в межсезонье? Перед стартом сезона рассказали обо всех командах
Константин Кринский
Как клубы РПЛ изменились в межсезонье?
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Тренерские перестановки, новички, потери и всё-всё-всё. Дайджест текстов – переходите и читайте!

Сегодня стартует новый розыгрыш чемпионата России. Сезон-2023/2024 обещает быть интригующим. Как все 16 участников к нему подготовились? Мы подробно писали о каждой команде, а теперь собрали всё для вашего удобства (подробнее о каждой команде можно прочитать, переходя по ссылкам). О главных изменениях к 1-му туру – в нашем дайджесте.

Готовимся!
РПЛ, 1-й тур. Всё, что нужно знать о первых матчах нового сезона чемпионата России
РПЛ, 1-й тур. Всё, что нужно знать о первых матчах нового сезона чемпионата России

«Зенит»

Начинаем с чемпиона – «Зенита». В команде Сергея Семака сразу несколько новичков, включая Марио Фернандеса и Александра Коваленко. А один из, казалось бы, незаменимых футболистов – Далер Кузяев – уехал во Францию. Ещё и несколько бразильцев могут покинуть Санкт-Петербург. Интересно, каковы шансы сине-бело-голубых на очередной титул?

Считаем, шансов на титул гораздо меньше, чем раньше:
«Зенит» не будет явным фаворитом РПЛ. Семак готов к перестройке по ходу сезона
«Зенит» не будет явным фаворитом РПЛ. Семак готов к перестройке по ходу сезона

ЦСКА

А что про ЦСКА – обладателя Кубка России и вице-чемпиона? Армейцам по-прежнему нужны новички: без них бороться с «Зенитом», «Спартаком» и другими топами не то что чемпионство, даже за тройку будет сложно.

Мы переживали ещё перед Суперкубком, а там и Дивеев сломался
За ЦСКА очень тревожно. И перед «Зенитом», и вообще перед стартом РПЛ
За ЦСКА очень тревожно. И перед «Зенитом», и вообще перед стартом РПЛ

«Спартак»

«Спартак» мощно проводит лето: и дело не только в приобретении у ЦСКА Хесуса Медины и подписании Тео Бонгонда. В подготовке красно-белых к новому сезону прослеживается масштаб: от лишних игроков избавились и даже на ком-то заработали, а на их место продолжают прибывать новые футболисты. Побьются за чемпионство?

Ответ на вопрос короткий — да:
Чего ждать от «Спартака» в новом сезоне. Команду не зря называют претендентом на титул
Чего ждать от «Спартака» в новом сезоне. Команду не зря называют претендентом на титул

«Ростов»

«Ростову» тоже респект. Но вряд ли Валерию Карпину удастся так легко повторить успех прошлого сезона, когда команда, практически полностью составленная из россиян, до последнего боролась за медали. Но предпосылки к чему-то похожему всё-таки есть.

Хотя длинные переезды из города в город снова могут помешать:
«Ростов» сохранил лидеров и Карпина. Похоже, команда снова будет наверху
«Ростов» сохранил лидеров и Карпина. Похоже, команда снова будет наверху

«Оренбург», «Ахмат»

«Оренбург» и «Ахмат» – две главные сенсации прошлого сезона – бодро готовятся к старту РПЛ. Первые не только сменили тренера, но и взяли ещё одного аргентинца. Вторые сохранили костяк и Сергея Ташуева. Удивят ли середняки вновь?

Эти два клуба — реально загадка:
«Оренбург» увёл игрока у «Сити», «Ахмат» сохранил костяк. Что их ждёт в новом сезоне РПЛ?
«Оренбург» увёл игрока у «Сити», «Ахмат» сохранил костяк. Что их ждёт в новом сезоне РПЛ?

«Локомотив»

«Локомотив» – если не самый интригующий участник сезона-2023/2024, то очень близок к этому званию. По ходу сезона клуб отошёл от немецкой модели, пригласил Михаила Галактионова и зимой сделал несколько важных подписаний. Весной команда демонстрировала уверенный и интересный футбол. А что будет сейчас?

Состав – в порядке! Да и тренер наконец-то есть:
«Локомотив» — теневой фаворит РПЛ. Дзюба и Пиняев прервут гегемонию «Зенита»?
«Локомотив» — теневой фаворит РПЛ. Дзюба и Пиняев прервут гегемонию «Зенита»?

«Сочи»

«Сочи» тоже вызывает интерес, но другой. В позапрошлом сезоне серебро РПЛ, в прошлом – падение на десятую строчку. После Владимира Федотова сочинцы регулярно меняли тренера – не получилось ни у Александра Точилина, ни у Вадима Гаранина, ни у Курбана Бердыева. Получится ли у Дмитрия Хохлова?

В Хохлова могут не верить болельщики, но точно верят в клубе:
Клуб-загадка перед стартом РПЛ. В «Сочи» многое поменяли под Хохлова
Клуб-загадка перед стартом РПЛ. В «Сочи» многое поменяли под Хохлова

«Урал», «Крылья Советов»

«Урал» и «Крылья Советов» в прошлом сезоне решили главную задачу – избежали стыков. В нынешнем розыгрыше неплохо было бы развить успех. Команду Виктора Гончаренко уже пополнили необычные новички, у самарцев с усилениями пока не так круто. Но время до конца трансферного окна определённо есть.

«Крыльям» снова пора удивлять:
«Урал» мощно усилился в Португалии, а «Крылья» не раскупили. Что их ждёт в новом сезоне?
«Урал» мощно усилился в Португалии, а «Крылья» не раскупили. Что их ждёт в новом сезоне?

«Факел», «Пари НН»

«Факел» и «Пари НН» вышли из стыковых матчей победителями и продлили своё пребывание в элите как минимум на сезон. Но как по-разному происходит подготовка к новому сезону в Воронеже и Нижнем Новгороде. Первые почти не тратят деньги, в основном опираясь на свободных агентов. Вторые – тоже используют бесплатных новичков, но если на кого и тратят – то больше. Поможет ли это сохранить прописку в Премьер-Лиге?

За эти две команды страшнее всего:
У «Факела» по-прежнему нет денег, а «Пари НН» мощно обновляется. Что ждать от них в РПЛ
У «Факела» по-прежнему нет денег, а «Пари НН» мощно обновляется. Что ждать от них в РПЛ

«Балтика», «Рубин»

«Балтика» ярко врывается в РПЛ! Калининградцы достойно работают на трансферном рынке – на семь новичков потратили менее миллиона евро!

Судьба «Торпедо» команде Игнашевича, кажется, не грозит:
Новички «Балтики» — вау! Один отказался от денег ради РПЛ, другого покупал в «МЮ» Фергюсон
Новички «Балтики» — вау! Один отказался от денег ради РПЛ, другого покупал в «МЮ» Фергюсон

«Рубин», вернувшийся в элиту спустя сезон, конечно, богаче и состоятельнее: потому и потратил втрое больше на пятерых футболистов. Но, несмотря на разность подходов и репутацию, задача у клубов, наверное, схожая – остаться в элите. Для первых это будет праздником, а для вторых – подтверждением того, что в 2022-м с ними произошло недоразумение. Удастся ли?

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Перемещаемся в май-2024 и пробуем спрогнозировать, как он там будет.

Авторы «Чемпионата» предсказывают будущее:
11 версий итогов нового сезона РПЛ от «Чемпионата». Есть четыре разных чемпиона
11 версий итогов нового сезона РПЛ от «Чемпионата». Есть четыре разных чемпиона

Играем в Бинго!

Будет или нет? На что ставите?
50 событий, которые случатся в новом сезоне РПЛ. Или нет? Бинго от «Чемпионата»
50 событий, которые случатся в новом сезоне РПЛ. Или нет? Бинго от «Чемпионата»

Верите ли вы в свой клуб так, как делают это болельщики «Локомотива» и «Зенита»?

Сделали замеры:
РПЛ в сезоне-2023/2024: рейтинг ожиданий болельщиков от любимых клубов. Итоги исследования
РПЛ в сезоне-2023/2024: рейтинг ожиданий болельщиков от любимых клубов. Итоги исследования
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