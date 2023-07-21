Как клубы РПЛ изменились в межсезонье? Перед стартом сезона рассказали обо всех командах

Сегодня стартует новый розыгрыш чемпионата России. Сезон-2023/2024 обещает быть интригующим. Как все 16 участников к нему подготовились? Мы подробно писали о каждой команде, а теперь собрали всё для вашего удобства (подробнее о каждой команде можно прочитать, переходя по ссылкам). О главных изменениях к 1-му туру – в нашем дайджесте.

«Зенит»

Начинаем с чемпиона – «Зенита». В команде Сергея Семака сразу несколько новичков, включая Марио Фернандеса и Александра Коваленко. А один из, казалось бы, незаменимых футболистов – Далер Кузяев – уехал во Францию. Ещё и несколько бразильцев могут покинуть Санкт-Петербург. Интересно, каковы шансы сине-бело-голубых на очередной титул?

ЦСКА

А что про ЦСКА – обладателя Кубка России и вице-чемпиона? Армейцам по-прежнему нужны новички: без них бороться с «Зенитом», «Спартаком» и другими топами не то что чемпионство, даже за тройку будет сложно.

«Спартак»

«Спартак» мощно проводит лето: и дело не только в приобретении у ЦСКА Хесуса Медины и подписании Тео Бонгонда. В подготовке красно-белых к новому сезону прослеживается масштаб: от лишних игроков избавились и даже на ком-то заработали, а на их место продолжают прибывать новые футболисты. Побьются за чемпионство?

«Ростов»

«Ростову» тоже респект. Но вряд ли Валерию Карпину удастся так легко повторить успех прошлого сезона, когда команда, практически полностью составленная из россиян, до последнего боролась за медали. Но предпосылки к чему-то похожему всё-таки есть.

«Оренбург», «Ахмат»

«Оренбург» и «Ахмат» – две главные сенсации прошлого сезона – бодро готовятся к старту РПЛ. Первые не только сменили тренера, но и взяли ещё одного аргентинца. Вторые сохранили костяк и Сергея Ташуева. Удивят ли середняки вновь?

«Локомотив»

«Локомотив» – если не самый интригующий участник сезона-2023/2024, то очень близок к этому званию. По ходу сезона клуб отошёл от немецкой модели, пригласил Михаила Галактионова и зимой сделал несколько важных подписаний. Весной команда демонстрировала уверенный и интересный футбол. А что будет сейчас?

«Сочи»

«Сочи» тоже вызывает интерес, но другой. В позапрошлом сезоне серебро РПЛ, в прошлом – падение на десятую строчку. После Владимира Федотова сочинцы регулярно меняли тренера – не получилось ни у Александра Точилина, ни у Вадима Гаранина, ни у Курбана Бердыева. Получится ли у Дмитрия Хохлова?

«Урал», «Крылья Советов»

«Урал» и «Крылья Советов» в прошлом сезоне решили главную задачу – избежали стыков. В нынешнем розыгрыше неплохо было бы развить успех. Команду Виктора Гончаренко уже пополнили необычные новички, у самарцев с усилениями пока не так круто. Но время до конца трансферного окна определённо есть.

«Факел», «Пари НН»

«Факел» и «Пари НН» вышли из стыковых матчей победителями и продлили своё пребывание в элите как минимум на сезон. Но как по-разному происходит подготовка к новому сезону в Воронеже и Нижнем Новгороде. Первые почти не тратят деньги, в основном опираясь на свободных агентов. Вторые – тоже используют бесплатных новичков, но если на кого и тратят – то больше. Поможет ли это сохранить прописку в Премьер-Лиге?

«Балтика», «Рубин»

«Балтика» ярко врывается в РПЛ! Калининградцы достойно работают на трансферном рынке – на семь новичков потратили менее миллиона евро!

«Рубин», вернувшийся в элиту спустя сезон, конечно, богаче и состоятельнее: потому и потратил втрое больше на пятерых футболистов. Но, несмотря на разность подходов и репутацию, задача у клубов, наверное, схожая – остаться в элите. Для первых это будет праздником, а для вторых – подтверждением того, что в 2022-м с ними произошло недоразумение. Удастся ли?

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