«Севилья» проиграла клубу Второй Бундеслиги в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч, в котором встречались «Ганза» (Германия) и «Севилья» (Испания). Игра проходила на стадионе «Остзештадион» в Ростоке (Германия). «Ганза» одержала победу со счётом 2:1.

На 10-й минуте Кай Прёгер вывел немецкую команду вперёд. На 33-й минуте Яник Бахман удвоил преимущество «Ганзы». В середине второго тайма Рафаэль Мир отыграл один мяч.

В минувшем сезоне «Ганза» выступала во Второй немецкой Бундеслиге. Команда финишировала на 13-й строчке турнирной таблицы, набрав 41 очко в 34 матчах. «Севилья» завершила сезон испанской Примеры на 12-м месте, на счету команды 49 очков в 38 встречах. Испанский клуб одержал победу в Лиге Европы, победив в финальном матче итальянскую «Рому».