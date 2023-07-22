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«Севилья» проиграла клубу Второй Бундеслиги в товарищеском матче

«Севилья» проиграла клубу Второй Бундеслиги в товарищеском матче
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Завершился товарищеский матч, в котором встречались «Ганза» (Германия) и «Севилья» (Испания). Игра проходила на стадионе «Остзештадион» в Ростоке (Германия). «Ганза» одержала победу со счётом 2:1.

На 10-й минуте Кай Прёгер вывел немецкую команду вперёд. На 33-й минуте Яник Бахман удвоил преимущество «Ганзы». В середине второго тайма Рафаэль Мир отыграл один мяч.

В минувшем сезоне «Ганза» выступала во Второй немецкой Бундеслиге. Команда финишировала на 13-й строчке турнирной таблицы, набрав 41 очко в 34 матчах. «Севилья» завершила сезон испанской Примеры на 12-м месте, на счету команды 49 очков в 38 встречах. Испанский клуб одержал победу в Лиге Европы, победив в финальном матче итальянскую «Рому».

Товарищеские матчи (клубы) - 2023. Товарищеские матчи
22 июля 2023, суббота. 16:00 МСК
Ганза Р
Росток, Германия
Окончен
2 : 1
Севилья
Севилья, Испания
1:0 Прёгер – 10'   2:0 Бахман – 33'   2:1 Мир – 63'
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