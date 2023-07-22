Ноа Окафор стал игроком «Милана»

Швейцарский нападающий австрийского «Ред Булл Зальцбург» Ноа Окафор официально перешёл в итальянский «Милан». Об этом сообщает официальный сайт «россонерри».

По информации источника, игрок обошёлся итальянскому клубу в € 14 млн. С 23-летним нападающим подписали долгосрочный контракт до конца июня 2028 года с зарплатой в € 2 млн в год плюс бонусные выплаты. Молодой швейцарский футболист получит в клубе футболку с 17 номером на спине.

23-летний Окафор забил 10 голов и сделал пять результативных передач в 30 матчах за «Ред Булл Зальцбург» во всех турнирах. Ноа также успел провести 14 матчей за национальную сборную Швейцарии, в которых успел отличиться 2 раза. Стоимость игрока по версии Transfermarkt — € 20 млн.