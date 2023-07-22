Товарищеский матч «Барселоны» с «Ювентусом» отменён из-за вируса у каталонцев
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Товарищеский матч «Барселоны» с «Ювентусом» не состоится в назначенное время. Об этом сообщается на сайте сине-гранатовых.
Решение связано с тем, что у ряда футболистов «Барселоны» был выявлен вирус гастроэнтерита. Изначально матч планировалось провести в 5:30 мск в воскресенье. В эти дни «Барселона» проводит предсезонный тур в США. На 27 июля у каталонцев запланирован товарищеский матч с лондонским «Арсеналом». В начале июля «Барселона» обыграла японский «Виссел Кобе» со счётом 2:0.
Прошедший сезон «Барселона» завершила на первом месте в испанской Примере, впервые за четыре года став чемпионом страны. «Ювентус» занял седьмое место в чемпионате Италии. По ходу сезона с клуба были сняты 10 очков за финансовые нарушения.
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