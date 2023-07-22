Луис Чавес перейдёт в московское «Динамо», он выкупил контракт у «Пачуки»

Московское «Динамо» находится в одном шаге от завершения перехода полузащитника «Пачуки» Луиса Чавеса. Мексиканский клуб уже официально объявил об уходе 27-летнего футболиста в своём «твиттере».
«Пачука» отметила, что отпустит хавбека сборной Мексики в качестве свободного агента, чтобы он смог перейти в клуб Российской Премьер-Лиги. Название команды не сообщается, но мексиканской прессе стало известно, что игрок уже согласовал условия контракта с «Динамо». Луис самостоятельно выкупил свой договор, получив деньги от москвичей.
Ранее сообщалось, что Чавес должен подписать с «Динамо» контракт, рассчитанный на четыре года. Приоритетом хавбека является продолжение карьеры в Европе.
В прошлом сезоне 27-летний Чавес сыграл за «Пачуку» 42 матча во всех турнирах, отметившись тремя забитыми мячами и пятью результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает его в € 8 млн. За сборную Мексики Чавес за карьеру провёл 19 матчей.
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