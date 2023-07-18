«Динамо» согласовало контракт с полузащитником сборной Мексики Чавесом на четыре года

Московское «Динамо» достигло договорённости о контракте с мексиканским полузащитником «Пачуки» Луисом Чавесом. Об этом сообщает журналист Сезар Луис Мерло в своих социальных сетях.

По информации источника, до официального оформления перехода футболиста сборной Мексики осталось несколько часов. Клубы обсуждают последние детали сделки. Чавес уже согласовал контракт с «Динамо» на четыре года. Его приоритетом является продолжение карьеры в Европе.

В прошлом сезоне 27-летний Чавес сыграл за «Пачуку» 42 матча во всех турнирах, отметившись тремя забитыми мячами и пятью результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает его в € 8 млн. За сборную Мексики Чавес сыграл 19 матчей за карьеру.