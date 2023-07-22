Источник: Вендел вылетит в Россию сегодня ночью
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Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Вендел вылетит в Россию в ночь с 22 на 23 июля мск. Об этом сообщил журналист Фабио Алейшо в своём телеграм-канале.
Вендел задержался в отпуске на несколько недель. Сообщалось, что у футболиста скончались несколько родственников. Также поступала информация, что полузащитник хочет покинуть «Зенит», а его агент вылетел в Санкт-Петербург, чтобы убедить руководство продать игрока бразильскому «Фламенго».
Сегодня, 22 июля, «Зенит» встречался с «Пари Нижний Новгород» в матче 1-го тура РПЛ. С 50-й минуты нижегородцы играли в меньшинстве после удаления защитника Виктора Александрова. На 57-й минуте отличился нападающий «Зенита» Матео Кассьерра. На 83-й минуте Кассьерра оформил дубль.
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