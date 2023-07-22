Источник: Клаудиньо не уйдёт из «Зенита» этим летом

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Клаудиньо, скорее всего, не уйдёт из клуба нынешним летом. Об этом сообщил журналист Фабио Алейшо в своём телеграм-канале.

Ранее появилась информация об интересе к Клаудиньо со стороны «Фламенго». Также клуб интересовался Венделом, но у «Фламенго» недостаточно средств, чтобы купить обоих футболистов одновременно. Санкт-петербургский клуб не назвал условий, при которых будет готов расстаться с Венделом и Клаудиньо. Стало известно, что Вендел вылетит в Россию в ближайшее время.

Клаудиньо принял участие в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород». Сине-бело-голубые одержали победу со счётом 2:0, дублем отметился нападающий Матео Кассьерра.