«Манчестер Сити» победил клуб из Японии, отыгравшись с 0:2

Завершился товарищеский матч, в котором встречались «Иокогама» (Япония) и «Манчестер Сити» (Англия). Игра проходила на Японском национальном стадионе в Токио. Клуб из Манчестера одержал победу со счётом 5:3.
На 27-й минуте Андерсон Лопес вывел «Иокогаму» вперёд. Через 10 минут Кен Мацубара удвоил преимущество японской команды. «Манчестер Сити» сравнял счёт ещё до перерыва усилиями Джона Стоунза и Хулиана Альвареса. В начале второго тайма Эрлинг Холанд вывел «горожан» вперёд, а на 72-й минуте Родриго Эрнандес удвоил преимущество команды. На 87-й минуте Кента Иноуэ отыграл один мяч. В компенсированное время Холанд установил окончательный счёт.
«Манчестер Сити» является действующим обладателем Лиги чемпионов. «Иокогама» находится на втором месте в чемпионате Японии.
- 23 июля 2023
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