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«Манчестер Сити» победил клуб из Японии, отыгравшись с 0:2

«Манчестер Сити» победил клуб из Японии, отыгравшись с 0:2
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Завершился товарищеский матч, в котором встречались «Иокогама» (Япония) и «Манчестер Сити» (Англия). Игра проходила на Японском национальном стадионе в Токио. Клуб из Манчестера одержал победу со счётом 5:3.

На 27-й минуте Андерсон Лопес вывел «Иокогаму» вперёд. Через 10 минут Кен Мацубара удвоил преимущество японской команды. «Манчестер Сити» сравнял счёт ещё до перерыва усилиями Джона Стоунза и Хулиана Альвареса. В начале второго тайма Эрлинг Холанд вывел «горожан» вперёд, а на 72-й минуте Родриго Эрнандес удвоил преимущество команды. На 87-й минуте Кента Иноуэ отыграл один мяч. В компенсированное время Холанд установил окончательный счёт.

«Манчестер Сити» является действующим обладателем Лиги чемпионов. «Иокогама» находится на втором месте в чемпионате Японии.

Товарищеские матчи (клубы) - 2023. Товарищеские матчи
23 июля 2023, воскресенье. 13:00 МСК
Иокогама Ф. Маринос
Иокогама, Япония
Окончен
3 : 5
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
1:0 Лопес – 27'   2:0 Мацубара – 37'   2:1 Стоунз – 40'   2:2 Альварес – 43'   2:3 Холанд – 52'   2:4 Эрнандес – 72'   3:4 Иноуэ – 86'   3:5 Холанд – 90+2'
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