Ярошик: мне будет нелегко показывать в «Оренбурге» футбол, который был при Личке

Главный тренер «Оренбурга Иржи Ярошик после поражения от «Спартака» (2:3) в первом туре Российской Премьер-Лиги заявил, что его команде будет нелегко соответствовать тем стандартам, которые были установлены при её бывшем наставнике Марцеле Личке.

«Марцел проделал в «Оренбурге» отличную работу, которую будет тяжело повторить. Мне будет нелегко показывать такой же футбол и результаты. Но если бы я чего-то боялся, то не приехал бы сюда. Я рад быть здесь», — передаёт слова Ярошика корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, Личка в июне стал главным тренером московского «Динамо». Под его руководством «Оренбург» занял седьмое место в чемпионате России сезона-2022/2023, набрав 46 очков в 30 играх. Команда забила 58 голов: больше, чем ЦСКА, «Ахмат» и «Ростов».