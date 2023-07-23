Иржи Ярошик: очень рад вернуться в Россию. Спасибо Личке, что вспомнил про меня

Главный тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик поблагодарил Марцела Личку, который активно поучаствовал в возвращении чеха в Россию.

«Очень рад вернуться в Россию. Классно, что я снова связан с российским футболом. Спасибо Марцелу Личке, что вспомнил про меня. Без него меня бы здесь не было. На таких стадионах всегда приятно играть. Надеюсь, что фанатов будет хотеть как можно больше. Сегодня было забито пять мячей. Думаю, такой футбол должен нравиться фанатам», – передаёт слова Ярошика корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, известный в прошлом чешский футболист Иржи Ярошик возглавил «Оренбург» после ухода Марцела Лички. Контракт с чехом подписан на два года.

Иржи Ярошик известен по выступлениям за российские клубы ЦСКА и «Крылья Советов», а также за «Челси». Кроме того, он играл за «Селтик», испанские «Реал Сарагоса» и «Алавес», пражскую «Спарту» и национальную команду Чехии. В качестве тренера Ярошик успел поработать с клубами из Словакии, Словении и Чехии.