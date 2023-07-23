«Челси» договорился с Олисе по условиям контракта

«Челси» согласовал условия личного контракта с полузащитником «Кристал Пэлас» Майклом Олисе. Об этом сообщает RMC Sport. Лондонский клуб может заплатить за француза около € 45 млн.

По информации источника, в услугах 21-летнего футболиста также заинтересованы такие клубы, как «Манчестер Сити» и «ПСЖ».

Олисе провел в академии «Челси» семь лет (с 2009 по 2016 год). В сезоне-2022/2023 француз провёл 40 матчей за «Кристал Пэлас» во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и 11 результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 38 млн.

Ранее стало известно о предложении «Челси» для «Кристал Пэлас» по трансферу Олисе.