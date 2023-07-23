Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Сочи — Балтика. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Челси» договорился с Олисе по условиям контракта

«Челси» договорился с Олисе по условиям контракта
Комментарии

«Челси» согласовал условия личного контракта с полузащитником «Кристал Пэлас» Майклом Олисе. Об этом сообщает RMC Sport. Лондонский клуб может заплатить за француза около € 45 млн.

По информации источника, в услугах 21-летнего футболиста также заинтересованы такие клубы, как «Манчестер Сити» и «ПСЖ».

Олисе провел в академии «Челси» семь лет (с 2009 по 2016 год). В сезоне-2022/2023 француз провёл 40 матчей за «Кристал Пэлас» во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и 11 результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 38 млн.

Ранее стало известно о предложении «Челси» для «Кристал Пэлас» по трансферу Олисе.

Материалы по теме
«Челси» может подписать полузащитника «Кристал Пэлас» Олисе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023