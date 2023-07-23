Александр Мостовой раскритиковал игроков «Оренбурга» за ошибки в матче по «Спартаком»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал исход матча 1-го тура РПЛ, в котором «Спартак» переиграл «Оренбург» со счётом 3:2.

«Хорошая игра как по результату, так и по моментам. Но ошибок предостаточно. Выиграла команда, которая совершила их меньше. Особенно это бросилось в глаза при счёте 1:2. «Спартак» был на грани, но то, что делал «Оренбург» при счёте 1:2 — это непозволительно.

Посмотрите два гола «Спартака» — футболисты «Оренбурга» просто выключаются из игры. Во втором мяче они просто смотрели на мяч, а при третьем мяче вообще было безобразие. «Спартак» воспользовался ошибками соперника. У «Оренбурга» было много контратак. Но я с 80-й минуты я думал, что «Спартак» выиграет», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, сегодня, 23 июля, прошёл матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором московский «Спартак» взял верх над «Оренбургом» со счётом 3:2.