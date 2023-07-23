«Почти уничтожали соперника». Абаскаль высказался о победе «Спартака» над «Оренбургом»

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал победу над «Оренбургом» в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги. Матч закончился со счётом 3:2 в пользу красно-белых.

«Стартовый матч очень важен для любой команды. Рады победе. Мы не можем постоянно ждать концовки и вырывать три очка. Если не прибавим в решительности в финальной трети, нам будет сложно. Хотя мы доминировали, почти уничтожали соперника. Когда матч стал сложнее, Игнатов и Мартинс добавили в движении. Дуарте сохранял концентрацию, что позволяло нам отбирать мячи, развивать атаки. Конечно, мы не можем позволять себе допускать такие атаки с наших угловых. Спасибо фанатам, которые пришли. Нам было важно почувствовать их поддержку», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, сегодня, 23 июля, прошёл матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором московский «Спартак» взял верх над «Оренбургом» со счётом 3:2. Команды играли на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым. Стартовый свисток прозвучал в 17:30 мск.