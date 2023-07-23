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Гарри Кейн может стать партнёром Малкома в «Аль-Хиляле»

Гарри Кейн может стать партнёром Малкома в «Аль-Хиляле»
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29-летний нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн, несмотря на сильный интерес к английскому форварду со стороны мюнхенской «Баварии» и «ПСЖ», может оказаться в Саудовской Аравии и стать партнером Малкома. Переход бразильца в «Аль-Хиляль» из «Зенита» недавно был подтверждён, саудовский клуб также хочет подписать и Кейна этим летом, сообщает Sky Sports.

По информации источника, «Аль-Хиляль» уже провёл переговоры с посредниками о возможности подписания 29-летнего нападающего этим летом. Точный ответ английской стороны пока неизвестен, но в целом маловероятно, что Кейн предпочтёт перейти в клуб из Саудовской Аравии, а не «ПСЖ» или «Баварию».

Напомним, ранее «Аль-Хиляль» провёл трансфер нападающего «Зенита» Малкома, руководство петербургского клуба подтвердило переход бразильца в саудовский клуб.

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