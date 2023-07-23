Председатель правления «Зенита» подтвердил трансфер Малкома в «Аль-Хиляль»

Председатель правления футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев подтвердил успешное завершение переговоров с «Аль-Хилялем» по переходу бразильца Малкома.

«Завершены переговоры с клубом из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» по условиям перехода игрока «Зенита» Малкома в этот клуб. Трансферное соглашение подписано, его сумма составляет € 60 млн, половина которой должна быть выплачена для вступления трансфера в силу. Все платежи будут закончены до конца сезона-2023/2024. Никакие бонусы не предусмотрены. 60 миллионов — фиксированная сумма.

Эта сумма является адекватным отражением простого факта — Малком в прошлом сезоне был признан лучшим футболистом РПЛ и стал лучшим бомбардиром, забив 23 гола», — приводит слова Медведева «РИА Новости Спорт».

Напомним, ранее появлялась информация, что Малком перейдёт из «Зенита» в саудовский «Аль-Хиляль». Сообщалось, что трансфер состоится в понедельник, 24 июля.

В сезоне-2022/2023 Малком провёл 33 матча за «Зенит» во всех турнирах, в которых отметился 26 голами и семью результативными передачами. Бразильца признали лучшим игроком и лучшим форвардом минувшего чемпионата России. Контракт игрока с петербургским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн.