Александр Нюбель перейдёт в «Штутгарт» на правах аренды

Немецкий голкипер мюнхенской «Баварии» Александр Нюбель станет игроком «Штутгарта», сообщает известный немецкий инсайдер Флориан Плеттенберг.
По информации источника, вратарь присоединится к клубу из Германии на правах аренды. Данное соглашение не будет содержать пункт о выплате отступных. Стоимость арендного соглашения достигнут € 1 млн. Вратарь покинет клуб из Мюнхена немедленно.
Ранее сообщалось, что основной вратарь команды Мануэль Нойер продолжает восстанавливаться после тяжёлой травмы, полученной им в декабре 2022 года во время катания на лыжах. Отмечается, что у голкипера есть определённый прогресс в восстановлении, что с удовлетворением отмечают в тренерском штабе. При этом Нойер точно не успеет восстановиться к первому матчу «Баварии» в Бундеслиге, который пройдёт 18 августа.
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