Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Нюбель перейдёт в «Штутгарт» на правах аренды

Александр Нюбель перейдёт в «Штутгарт» на правах аренды
Аудио-версия:
Комментарии

Немецкий голкипер мюнхенской «Баварии» Александр Нюбель станет игроком «Штутгарта», сообщает известный немецкий инсайдер Флориан Плеттенберг.

По информации источника, вратарь присоединится к клубу из Германии на правах аренды. Данное соглашение не будет содержать пункт о выплате отступных. Стоимость арендного соглашения достигнут € 1 млн. Вратарь покинет клуб из Мюнхена немедленно.

Ранее сообщалось, что основной вратарь команды Мануэль Нойер продолжает восстанавливаться после тяжёлой травмы, полученной им в декабре 2022 года во время катания на лыжах. Отмечается, что у голкипера есть определённый прогресс в восстановлении, что с удовлетворением отмечают в тренерском штабе. При этом Нойер точно не успеет восстановиться к первому матчу «Баварии» в Бундеслиге, который пройдёт 18 августа.

Материалы по теме
«Бавария» забила 27 мячей в одном матче! Какому же клубу так не повезло?
Истории
«Бавария» забила 27 мячей в одном матче! Какому же клубу так не повезло?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023