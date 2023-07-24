Рикарду Перейру может вернуться в «Ниццу»

Португальский защитник «Лестер Сити» Рикарду Перейру может вновь стать игроком французской «Ниццы», сообщает Footmercato.

По информации источника из Франции, изучив различные варианты на рынке «Ницца» сделала Рикардо Перейру своим приоритетным вариантом в это трансферное окно. Несмотря на действующий контракт до июня 2026 года, Перейра явно подталкивает к уходу «Лестер Сити», только что вылетевший в Чемпионшип, который хотел бы продать игрока, который, тем не менее, играет за «лис» с 2018 года (123 матча — 9 забитых голов, 14 результативных передач и выигранный Кубок Англии).

«Ницца» пытается вернуть ранее арендованного игрока. 29-летний португалец, который уже играл в «Ницце» с 2015 по 2017 год (он был взят в аренду у «Порту»), тем временем заинтересован идеей вернуться на Лазурный берег в клуб, который он хорошо знает и о котором у него остались только хорошие воспоминания.